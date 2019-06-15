15.06.2019 13:54
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Hatay'da Habib-i Neccar'ı anma yürüyüşü

Hatay

Hatay Valiliği tarafından, bu yıl 7.'si düzenlenen Habib-i Neccar Hazretleri Anma Etkinlikleri kapsamında halk yürüyüşü düzenlendi.

Hatay Valiliği tarafından, bu yıl 7.'si düzenlenen Habib-i Neccar Hazretleri Anma Etkinlikleri kapsamında halk yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde bulunan Habib-i Neccar sosyal tesislerinin önünde toplandı.
Tesisten başlayan yürüyüş, dünyada aydınlatılan ilk cadde olma özelliğiyle bilinen Kurtuluş Caddesi üzerindeki Habib-i Neccar Camisi'nde son buldu.
Habib-i Neccar Camisi'nde dualar okundu ve vatandaşlara yiyecek ikramında bulunuldu.
Etkinliğe, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
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