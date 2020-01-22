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Hatay'da hafızlık icazet töreni

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 26 kadın öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

22.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:23
'ın ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 26 kadın öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.
Dörtyol Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu da Hatay genelinde 15 kız Kur'an kursu bulunduğunu, kentte her yıl toplam 200'e yakın hafız yetiştirildiğini aktardı.
Kavillioğlu, öğrenciler arasında yer alan görme engelli Zehra Esra Okur ve Fatma Azime Okur kardeşleri de ayrıca tebrik ederek, "Kendileriyle gurur duyuyoruz. Anne babalarından ve hocalarından Allah razı olsun." dedi.
İlçe Müftüsü Bilal Kadı da, ilçelerindeki 2 kız Kur'an kursunda 26 öğrencinin eğitimini alarak hafız olduğunu kaydetti.
Görme engelli kız kardeşlerin ailesi tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Konuşmaların ardından öğrenciler, protokol üyelerinin elinden hafızlık belgelerini aldı.
Hatay'da hafızlık icazet töreni

Dörtyol, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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