Haberler » Güncel » Hatay'da hava ulaşımına sis engeli - Haber

Hatay'da hava ulaşımına sis engeli

Hatay'da sis nedeniyle bazı uçak seferi iptal edildi.

22.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:44 Hatay'da hava ulaşımına sis engeli
'da sis nedeniyle bazı uçak seferi iptal edildi.
Hatay'ın , Belen, ve Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulu nedeniyle Hatay Havalimanı'ndan gerçekleşmesi gereken karşılıklı uçuşlar iptal edildi.
İlçede gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sis nedeniyle İskenderun-Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:06   Gülerken içtiği "bir yudum çay" hastanelik etti - Haber
11:06   Adıyaman'da kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Kavurmalı hıtap - Haber
11:06   THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı - Haber
11:04   Ersan İlyasova "Milli takımda olduğum zaman kendimi inanılmaz iyi hissediyorum" - NEW - Haber
11:01   HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 111'inci gününde - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
10:01   Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı - Haber
09:44   Son dakika: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı - Haber
09:04   Mahalle sakinleri, 54 sokağa güvenlik kamerası yerleştirerek hırsızlık olaylarını engelledi - Haber
08:42   İdlib'den göç eden 80 bin Suriyeli, Türkiye'ye alınmayacak - Haber
22.12.2019 11:09:09