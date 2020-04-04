Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hatay'da havadan dezenfekte çalışması yapıldı

Hatay'da havadan dezenfekte çalışması yapıldı Hatay'ın Kumlu ilçesinde, korona virüs sebebiyle Tarım ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.

04.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:54
Hatay 'da havadan dezenfekte çalışması yapıldı
HATAY - Hatay'ın Kumlu ilçesinde, korona virüs sebebiyle Tarım ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.
Havadan yapılan dezenfekte çalışması öncesi Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslenerek, korona virüs dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur. "dedi Hatay’da havadan dezenfekte çalışması yapıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kumlu, Hatay, Genel

Haberin Videosu :

Hatay'da havadan dezenfekte çalışması yapıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Hatay'da havadan dezenfekte çalışması yapıldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:59: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 190 Türk öğrenci Balıkesir'e uçak ile getirildi - Haberler 21:57: Aksaray'da meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı - Haberler 21:56: Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek - Haberler 21:25: Sosyal yardım dağıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup - Haberler 21:24: Evlerinin bir odasını okula çevirdiler - Haberler 20:58: Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı 19:50: Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek - Haberler 19:14: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi - Haberler 18:53: ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı - Haberler 18:16: Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı - Haberler 17:45: Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu - Haberler 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı