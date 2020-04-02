Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hatay'da havaya ateş açarak 1 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, havaya ateş ettiği sırada bir kişinin yaralanmasına sebep olan zanlı yakalanırken, olayda kullandığı ileri sürülen silah ise toprağa gömülü halde bulundu.

02.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:16
Hatay'da havaya ateş açarak 1 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde, havaya ateş ettiği sırada bir kişinin yaralanmasına sebep olan zanlı yakalanırken, olayda kullandığı ileri sürülen silah ise toprağa gömülü halde bulundu.
Polis ekipleri, Kuzeytepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonun yakınlarında İ.K'nın havaya ateş edilmesi sonucu gelen mermiyle yaralandığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, olayın şüphelisi olduğunu belirledikleri S.İ'yi Odabaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalayarak gözaltına alındı.
Şüpheli zanlı emniyetteki ifadesinde olay sırasında telefonla konuştuğunu ve çok sinirlendiğini bunun üzerine belindeki silahla havaya ateş ettiğini itiraf etti.
S.İ'nin olay anında kullandığı silahı ise Kuzeytepe Mahallesi'ndeki zeytinlik alana gömdüğünü belirtmesi üzerine ekipler bölgede araştırma yaptı.
Ekipler, dedektör yardımıyla 4 saat süren aramada, olayda kullanılan silah, ona ait şarjör ve 11 adet fişeği toprağa gömülü vaziyette buldu.
S.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan olayda yaralanan İ.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Antakya, Hatay, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hatay'da havaya ateş açarak 1 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:08: Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede Kovid-19 vaka sayısı 16'ya çıktı - Haber 18:08: Üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı - Haber 18:06: Marmaris'te polisevi ve öğretmenevi, sağlıkçılara açıldı - Haber 18:06: Beyoğlu Belediyesinden maske üretimi - Haber 18:05: Rüştü Reçber'in sağlık durumu iyiye gidiyor - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber