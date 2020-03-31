Hatay'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
31.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:02
Hatay 'ın Antakya ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri ve motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarının şüphelisi 2 kişiyi Akasya Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri ve motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarının şüphelisi 2 kişiyi Akasya Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel