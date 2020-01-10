Haberler » 3. Sayfa » Hatay'da hırsızlık yaptılar, Osmaniye'de yakaladılar - Haberler

Hatay'da hırsızlık yaptılar, Osmaniye'de yakaladılar

Hatay'da, iki ayrı evde hırsızlık yapan 5 kişi, Osmaniye'de yakalandı.

10.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:29Hatay'da hırsızlık yaptılar, Osmaniye'de yakaladılar
'da, iki ayrı evde hırsızlık yapan 5 kişi, 'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'da 29-30 tarihlerinde 2 ayrı adreste hırsızlık yapan 3'ü kadın 5 şüpheli, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik takip ve araştırmalar sonucunda Osmaniye'de yakalandı.

Osmaniye'de 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan T.Y. (24), A.Ç. (32), Y.Y. (26), Y.T. (27) ve Ö.O.'nun (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Operasyonlarda çalınan malzemelerin bir kısmının ele geçirildiği belirtildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Meydana gelen her iki evdeki hırsızlık olayında da ev sahiplerinin kapıyı kilitlemeden çekerek ayrıldıkları, şüphelilerin kart veya aparat ile kapı dilini düşürerek kapıyı açtıkları tespit edildiklerinden vatandaşlarımızın evden çıkarken kapılarının alt ve üst kilitlerini kilitleyerek tedbir almaları gerekiyor" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Osmaniye, Aralık, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:20  Jandarma'dan yeni yılın ilk kaçak içki operasyonu - Haberler
17:20  Kaçak kazıya 5 gözaltı - Haberler
17:18  CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan gündem değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
17:17  Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali kazası: 1 ölü - Haberler
17:12  CHP'li Öztrak gündemi değerlendirdi - Haberler
16:28  Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti - Haberler
15:50  Çin'de bir maymunun elektrik akımına kapılan kardeşini kurtardığı anlar kameraya yansıdı - Haberler
15:33  Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? - Haberler
15:29  Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi - Haberler
15:09  Son dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin çekilmesini istedi - Haberler
10.01.2020 17:28:08