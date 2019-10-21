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Hatay'da "huzur ve güven" operasyonu

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde "huzur ve güven" operasyonu düzenledi.

21.10.2019 13:46Hatay'da
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde "huzur ve güven" operasyonu düzenledi.
Alınan bilgiye göre, kentin daha huzurlu bir hale getirilmesi, asayişin sağlanması, terör örgütleri faaliyetleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yaklaşık 250 polisin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.
Özel haraket, istihbarat, terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele ile çevik kuvvet ekiplerinin katıldığı operasyonda 51 araç kontrol edilirken, 295'i yabancı uyruklu bin 117 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Operasyonda çeşitli suçlardan araması bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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