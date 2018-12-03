Hatay'da Huzurevi Sakinleri Müzeyi Gezdi

Hatay
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri Hatay Arkeoloji
Müzesi'ni ziyaret etti.
Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün davetlisi olarak müzeyi gezen huzurevi sakinleri, müzeye gelmenin mutluluğunu yaşadılar.
Kimi hayatında ilk defa müzeyi gezen huzurevi sakinleri Hatay Müzesi Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'dan müzedeki eserler hakkında bilgi aldı.
Müze müdürü Yastı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan Müze Canlı Müze' projesi kapsamında huzurevi sakinlerini müzelerinde misafir etmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.
Müzedeki eserlerin yaşlıların dikkatini çok çektiğini ifade eden Yastı, " Huzurevi sakinlerimiz müzemizi çok beğendiler. İnsanlarımızın müzelere gelerek vakit geçirmelerini istiyoruz. Sosyal ve kültürel etkinliklerini müzelerimizde yapmalarını istiyoruz." dedi.
Müze ziyareti sonunda huzurevi sakinlerine pasta ve içecek ikram edildi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:45