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Hatay'da ihtiyaç sahibi 550 aileye gıda yardımı yapıldı

Darul Eytam Vakfı tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli 550 aileye gıda yardımı yapıldı.

04.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:46
Hatay'da ihtiyaç sahibi 550 aileye gıda yardımı yapıldı
Darul Eytam Vakfı tarafından, Hatay 'ın Kırıkhan ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli 550 aileye gıda yardımı yapıldı.
Vakıf tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere içinde yağ, un, şeker, bulgur, pirinç, salça, makarna, zeytin, peynir ve mercimek bulunan paketler dağıtıldı.
Vakfın Kırıkhan Temsilcisi Mehmet Palta, yaptığı açıklamada, gıda paketleriyle ihtiyaç sahiplerini bir nebze olsun rahatlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Ellerinden geldiğince mağdur insanlara ulaştıklarını belirten Palta, "Kırıkhan ilçemizde 550 aileye hazırladığımız paketleri ulaştırdık. Ramazanda da daha geniş kapsamlı yardım çalışması yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkhan, Hatay, Güncel
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