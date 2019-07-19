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Hatay'da ihtiyaç sahiplerine bayramlık kıyafet yardımı

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye bayramlık yardımında bulunuldu.

19.07.2019 16:26 Hatay
Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye bayramlık yardımında bulunuldu.
HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine, Suriye'nin Afrin bölgesinde ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan toplam 5 bin Suriyeli ile Türk ailelere bayramlık kıyafetlerin bulunduğu paketlerin dağıtıldığını söyledi.
Yardımlaşmanın önemine dikkati çeken Vardı, "HAYAD olarak Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Suriye içerisinde ve Kırıkhan ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Türk vatandaşlarına bayramlık kıyafet yardımı gerçekleştirdik. Kırıkhan'da bulunan 3 yetimhanede 300 yetim çocuk ve ailelerine kıyafetlerini teslim ettik. Bayramın tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.
Vardı, dernek olarak yardım faaliyetlerini her zaman sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Kırıkhan, Suriye, Hatay, Güncel

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