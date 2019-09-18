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Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 3 yaralı-1

Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 3 yaralıHatay'da iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

18.09.2019 15:42
Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 3 yaralı
Hatay'da iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Olay, merkez Antakya ilçesine bağlı kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan ik ailenin fertleri arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, pompalı tüfekten saçmaların hedefi olan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri Karaali Mahallesi'ni abluka altına alırken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı devam ediyor.
Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 3 yaralı-1

Karaali, kavga, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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