Hatay'da İki Minibüs Çarpıştı: 13 Yaralı

04 Aralık 2018 Salı 11:21



04 Aralık 2018 Salı 11:21

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.Yayladağı istikametinden Antakya'ya giden Mehmet Yalçın (31) yönetimindeki 31 M 2542 plakalı minibüs ile Yoncakaya Mahallesi'nde Şemsettin Yüce idaresindeki 31 M 2660 plakalı minibüs, etkili olan yoğun sis nedeniyle çarpıştı.Kazada, araçlarda bulunan biri ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.