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Hatay'da ilaç çantasını çalan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının ilaç çantasını alıp kaçtığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

06.09.2019 22:30 Hatay'da ilaç çantasını çalan 2 kişi tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının ilaç çantasını alıp kaçtığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde kaldırımda yaya olarak evine giden Vecihe Y'nin yanına plakası olmayan motosikletle yaklaşan iki şüpheli, kadının kolundaki ilaç çantasını alarak olay yerinden kaçtı.
Bu sırada yere düşerek hafif yaralanan Vecihe Y'nin yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asaiş Büro Amirliği ekipleri, eşkal bilgisini aldıkları zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler B.İ ile S.B'yi saklandıkları yerde gözaltına alarak emniyete götürdü.
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ. ile S.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezavine gönderildi.
Öte yandan şüphelilerin kaçarken attığı ilaçlar bulunamadı.

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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