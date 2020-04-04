Hatay'da ilaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.
04.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:26
Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslendi.
Başkan yaptığı anonsta, Kovid-19 dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur." ifadelerini kullandı.
Daha sonra ilaçlama uçağıyla dezenfektan sıkıldı.
Kaynak: AA