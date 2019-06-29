29.06.2019 15:17
Haberler » Güncel » Haber

Hatay'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Hatay

Hatay'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hatay 'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alamiddin Özdemir yönetimindeki 31 DR 979 plakalı otomobil, Antakya- İskenderun kara yolu Bakras Mahallesi mevkisinde, tarım işçilerini taşıyan Kemal Yüceur idaresindeki 31 NFP 64 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 6 işçi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Antakya-İskenderun kara yolunun tek yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA
İskenderun , Hatay , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:37 "Esenler Otogarı, yüksek teknoloji merkezi olacak"
15:37 "Konteyner dolandırıcılığı" operasyonunda 6 tutuklama
15:37 Hatay'da mağara kilisede dünya barışı için dua ettiler
15:36 Lider eşleri Japon mutfağında
15:36 Ek fotoğraflar 2 /// Heybeliada'da yangın (2)
15:36 MAKAS KAZASI SONRASI CENAZELERİN KARIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI 1
15:35 186 aydır okunan mevlit