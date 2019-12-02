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Hatay'da jandarmadan 'Engelliler Günü' etkinliği

Hatay İl Jandarma Komutanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle etkinlik düzenlendi.

02.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:02Hatay'da jandarmadan 'Engelliler Günü' etkinliği
İl Komutanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle etkinlik düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ile özel bir eğitim ve rehabilitasyon eğitim merkezi tarafından komutanlık bahçesinde yapılan etkinlikte engelliler oratoryo gösterisi ve çeşitli oyunlar oynadı.
Askeri kamuflaj giydirilen engellilere çeşitli hediyeler takdim edildi.
Programda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uğur Ertekin ve özel rehabilitasyon eğitim merkezi okul müdürü Zeynel Abidin Erdem günü anısına pasta kesti.
Albay Uğur Ertekin program sonunda okul müdürü Zeynel Abidin Erdem'e plaket verdi.
İl Jandarma Komutanı Ertekin'e ise engelli çocuklar tarafından yapılan Türk Bayrağı hediye edildi.

Jandarma, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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