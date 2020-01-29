Hatay'da jandarmadan "Sağlıklı Tarım Güvenli Trafik" projesi

Hatay
İl Jandarma
Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya
'daki traktörlerin muayene ve sigortalarının yaptırılmasını sağlayıp sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Jandarma ekipleri tarafından başlatılan "Sağlıklı Tarım Güvenli Trafik" projesi kapsamında, Antakya Ziraat Odası ve TÜVTÜRK'ün işbirliğinde Merkez Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesindeki 120 traktörün muayenesi yaptırıldı, sigortaları tamamlandı.
Jandarma trafik ekipleri, sürücülere emniyet kemeri, yaya önceliği ve araç sigorta ve muayenesinin önemine ilişkin bilgiler verdi.
Aynı zamanda çocuklara trafik kurallarını anlatan ekipler, etkinliği eğlenceli hale getirmek için çocukların yüzlerini boyayıp onlara balon dağıttı.