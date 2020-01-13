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Hatay'da K9 köpekleriyle uyuşturucu uygulaması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ile mücadelede sıkı çalışmalar yapan polis, K9 köpekleriyle uygulama yaptı.

13.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:11Hatay'da K9 köpekleriyle uyuşturucu uygulaması
'ın ilçesinde uyuşturucu ile mücadelede sıkı çalışmalar yapan polis, K9 köpekleriyle uygulama yaptı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin özellikle uyuşturucu satıcılarının yoğun olduğu mahallelerde ve sokak aralarında K9 köpekleriyle şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptı. Son birkaç aydır yoğun olarak denetimlerin yapıldığı bölgelerde özellikle K9 köpekleriyle uygulamaların yapılması, bölgede yaşanan suç oranlarının azalmasına neden oldu. Yapılan uygulamada aranan 2 şahıs yakalanırken, 3 adet aranması olan motosiklet ve bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. - HATAY

İskenderun, Polis, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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