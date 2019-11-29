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Hatay'da kaçak avcılara 30 bin lira ceza

HATAY'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, yaban keçisi avlayan 4 avcıya toplam 30 bin 390 lira para cezası kesildi.

29.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:29Hatay'da kaçak avcılara 30 bin lira ceza

HATAY'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, yaban keçisi avlayan 4 avcıya toplam 30 bin 390 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayattaki türleri korumak amacıyla av koruma ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda İskenderun-Arsuz Hayatı Geliştirme Sahası'nda denetim yapan ekipler, 4 avcının koruma altında oldukları için avlanması yasak olan yaban keçisi avladığını belirledi. Kaçak avcılara 'Kara Avcılığı Kanunu'na ihlalden toplam 30 bin 390 lira para cezası uygulandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yaban, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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