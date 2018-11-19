Hatay'da Kaçak Avcılara Para Cezası

Hatay
'ın Arsuz
ilçesinde kaçak avcılık yapan 3 kişiye 4 bin 679 lira para cezası uygulandı. Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Şefliği ekipleri, Arsuz Yaban
Hayatı Geliştirme sahasında yaptıkları kontrolde kaçak olarak yaban keçisi avlayan 3 kişiyi tespit etti.
Ekipler kaçak avlandıklarını tespit ettiği A.K. (38), M.B. (52) ve M.Y'ye (55), Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 4 bin 679 lira para cezası uyguladı ve beraberlerindeki 2 yarı otomatik tüfeğe el koydu.
Dörtyol,Arsuz,Hatay
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:09