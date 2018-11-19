19 Kasım 2018, 17:09
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Hatay'da Kaçak Avcılara Para Cezası

Hatay

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kaçak avcılık yapan 3 kişiye 4 bin 679 lira para cezası uygulandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kaçak avcılık yapan 3 kişiye 4 bin 679 lira para cezası uygulandı.

Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri, Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme sahasında yaptıkları kontrolde kaçak olarak yaban keçisi avlayan 3 kişiyi tespit etti.

Ekipler kaçak avlandıklarını tespit ettiği A.K. (38), M.B. (52) ve M.Y'ye (55), Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 4 bin 679 lira para cezası uyguladı ve beraberlerindeki 2 yarı otomatik tüfeğe el koydu. Dörtyol,Arsuz,Hatay
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:09