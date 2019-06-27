27.06.2019 17:15
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Hatay'da kaçak avcıya para cezası

Hatay

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaban domuzu avlayan, avladığı hayvanla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan kişiye bin 496 lira para cezası verildi.

Hatay 'ın Arsuz ilçesinde yaban domuzu avlayan, avladığı hayvanla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan kişiye bin 496 lira para cezası verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şube Şefliği ekipleri, Arsuz ilçesi Hacıahmetli ve Beyköy mevkisinde yaban domuzu avlayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan kişiyi tespit etti.
Yasa dışı avlandığı belirlenen A.H'ye Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 1 bin 286 lira idari para ve 210 lira tazminat olmak üzere toplam bin 496 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
Arsuz , Hatay , Güncel

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