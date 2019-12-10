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Hatay'da kaçak avlanan iki kişi ekiplere ateş açtı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kaçak avlandıkları tespit edilen iki kişiye 5 bin lira ceza kesildi.

10.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:06Hatay'da kaçak avlanan iki kişi ekiplere ateş açtı
'ın ilçesinde, kaçak avlandıkları tespit edilen iki kişiye 5 bin lira ceza kesildi.
Ahrazlı Mahallesi'nde kaçak avcılılık yapan iki kişi, kendilerini fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ateş açarak kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden jandarma, kaçak avcılık yapan İ.Ö ve amcası K.Ö'yü gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından İ.Ö. ve K.Ö'ye kaçak avlandıkları gerekçesiyle 5 bin lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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