HATAY'da kaçak diş muayenehanesine baskın

Hatay'da kaçak diş muayenehanesine baskınHATAY'ın Defne ilçesinde polis ekipleri, kaçak diş muayenehanesi olarak kullanılan bir adrese operasyon düzeledi.

23.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:52
Hatay'da kaçak diş muayenehanesine baskın
HATAY'ın Defne ilçesinde polis ekipleri, kaçak diş muayenehanesi olarak kullanılan bir adrese operasyon düzeledi. Çok sayıda sağlık malzemesinin ele geçirildiği operasyonda, hastaları tedavi eden diplomasız F.Ç. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce kentte bir diş hekiminin yanında çalışan F.Ç.'nin kurduğu kaçak muayenehanede, hastalara tedavi uyguladığı bilgisine ulaştı. Adresi belirleyen ekipler, operasyon için hazırlık yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda F.Ç.'ye ait adreste yapılan aramada diş tedavisinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan F.Ç.'nin diş hekimliği diplomasının olmadığı ve daha önce bir diş hekiminin yanında çalıştığı öğrenildi. Yakalandıktan sonra savcılığa sevk edilen F.Ç., ifadesinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeler ise savcılık talimatıyla şüpheliye yediemin olarak teslim edildi. HATAY’da kaçak diş muayenehanesine baskın

Kaynak: DHA

Etiketler: Defne, Polis, Hatay, Güncel, Haber

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