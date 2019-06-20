20.06.2019 11:18
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Hatay'da kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

Hatay

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak göçmen taşıdığı belirlenen kamyonetin takla atarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Hatay'ınYayladağıilçesinde kaçak göçmen taşıdığı belirlenen kamyonetin takla atarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Görentaş Mahallesi'ndenAntakyayönüne giden 31 AAY 875 plakalı kamyonet, Yayladağı-Antakya Karayolu'na 500 metre kala kontrolden çıkarak takla atıp devrildi.

Araçta bulunan kişiler etrafa savrulurken, yaralanan 11 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarlaHatay Devlet HastanesiveMustafa Kemal ÜniversitesiTıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YaralılarınSuriyeuyruklu oldukları,Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtikleri ve büyük şehirlere gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Kaza sonrası araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İHA
Yayladağı,Hatay,3. Sayfa

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