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Hatay'da kaçak nargile tütünü operasyonu

Hatay'da bir araçta yapılan aramada 280 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

31.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:24
Hatay'da kaçak nargile tütünü operasyonu
Hatay 'da bir araçta yapılan aramada 280 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda, Antakya - İskenderun yolunda bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin arka koltuk ve bagajında, 280 kilo kaçak nargile tütünü, 40 kilo kaçak nargile kömürü, 45 adet nargile hortumu, 10 adet nargile camı temizleyici ele geçirildi.

Araçtaki G.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Hatay, 3. Sayfa
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