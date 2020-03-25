Hatay'da kaçak sigara operasyonu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
25.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:25
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada A.G. isimli şahıstan şüphelenilmesi üzerine yanında bulunan çantasında arama yapıldı. Çantada 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şüpheli A.G. gözaltına alındı. - HATAY
Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada A.G. isimli şahıstan şüphelenilmesi üzerine yanında bulunan çantasında arama yapıldı. Çantada 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şüpheli A.G. gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İHA
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