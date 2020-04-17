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Hatay'da kaçak üretilen 5 bin 400 şişe dezenfektan ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kaçak üretilen 5 bin 400 şişe dezenfektanın ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

17.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:51
Hatay'da kaçak üretilen 5 bin 400 şişe dezenfektan ele geçirildi
Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde kaçak üretilen 5 bin 400 şişe dezenfektanın ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde kaçak dezenfektan üretildiği iddia edilen iş yerine operasyon düzenledi.
Polis, adreste yaptığı aramada 400 mililitrelik 5 bin 400 plastik şişede jel dezenfektan ele geçirdi.
İş yeri sahibi Suriye uyruklu S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel
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