Hatay'da kaçak üretilen 5 bin 400 şişe dezenfektan ele geçirildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kaçak üretilen 5 bin 400 şişe dezenfektanın ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
17.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:51
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde kaçak dezenfektan üretildiği iddia edilen iş yerine operasyon düzenledi.
Polis, adreste yaptığı aramada 400 mililitrelik 5 bin 400 plastik şişede jel dezenfektan ele geçirdi.
İş yeri sahibi Suriye uyruklu S.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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