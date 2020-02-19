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Hatay'da kadın cinayeti

Hatay'da yabancı uyruklu bir şahıs, eski eşini, konuşmak için çağırdığı sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.

19.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:59Hatay'da kadın cinayeti
'da yabancı uyruklu bir şahıs, eski eşini, konuşmak için çağırdığı sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.

Olay, ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Süleyman M. (25), eşi Meryem Sıdo ile bir süre önce ayrıldı. Bunun üzerine Meryem Sıdo, yaşadığı Antalya'dan babaevi Hatay'a geldi. Süleyman M., bugün Hatay'a gelerek eski eşiyle konuşmak istedi. Muhammed M, sokağa çağırdığı eski eşini yanında bulunan silahla vurarak ağır yaraladı. Ağır yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, eşini vurduktan sonra kaçan Süleyman M.'yi bulmak için bazı evlerde arama yaptı. - HATAY

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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