Hatay'da kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
04.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:56
Denizciler mevkisinde Abdurrahman A. idaresindeki 35 DUN 04 plakalı kamyonet, Sultan A'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Erhan A. yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: İskenderun, Hatay, Güncel