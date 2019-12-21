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Hatay'da kamyonet uçuruma düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay'da kamyonetin uçuruma düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

21.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:35 Hatay'da kamyonet uçuruma düştü: 2 ölü, 2 yaralı
'da kamyonetin uçuruma düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yayladağı- karayolu Şenköy mevkisinde Nedim Culhacıoğlu'nun kullandığı 31 AE 281 plakalı kamyonet, 35 metrelik uçuruma düştü. Kazada araçta bulunan Mehmet Küçükoğlu ve eşi Hatice Küçükoğlu hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Nedim Culhacıoğlu ve araçta bulunan Esma Kahraman ise yaralı olarak Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - HATAY

Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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