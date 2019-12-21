Haberler » Güncel » Hatay'da kamyonet uçuruma düştü: 2 ölü, 2 yaralı - Haber

Hatay'da kamyonet uçuruma düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay'da kamyonetin uçuruma düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

21.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:45 Hatay'da kamyonet uçuruma düştü: 2 ölü, 2 yaralı
'da kamyonetin uçuruma düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yayladağı- karayolu Şenköy mevkisinde Nedim Culhacıoğlu'nun kullandığı 31 AE 281 plakalı kamyonet, 35 metrelik uçuruma düştü. Kazada araçta bulunan Mehmet Küçükoğlu ve eşi Hatice Küçükoğlu hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Nedim Culhacıoğlu ve araçta bulunan Esma Kahraman ise yaralı olarak Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:08   DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber
19:05   "Karaduvar Balık Festivali"nde 2 ton balık pişirildi - Haber
19:05   Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti - Haber
19:05   Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Haber
19:02   Irak'ta Kosret Resul Ali, KYB Yüksek Siyasi Meclis Başkanı oldu - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
17:00   Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
21.12.2019 19:11:06