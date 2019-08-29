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Hatay'da kamyonetin freninin patlaması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada yaralanan 13 kişi tedavi altına alındı.

29.08.2019 00:14 Hatay'da kamyonetin freninin patlaması
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada yaralanan 13 kişi tedavi altına alındı.
İskenderun- Belen kara yolu İskenderun Deniz Alay Komutanlığı yakınlarında freni patlayan Caner A. kontrolündeki 38 AP 442 plakalı kamyonet, 8 araca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile diğer araçlardaki 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından tek yönlü trafiğe kapatılan İskenderun-Belen kara yolunu açma çalışmaları sürüyor.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İskenderun, Belen, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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