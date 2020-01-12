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Hatay'da kamyonette kaçak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kamyonete gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

12.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:00Hatay'da kamyonette kaçak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi
'ın ilçesinde bir kamyonete gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Bülent K'ye ait 34 AEN 31 plakalı kamyonete ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş, gümrük kaçağı cinsel uyarıcı 437 jel, 275 hap, 194 içecek, 196 çikolata, 114 kapsül ile 780 prezervatif ele geçirdi.
Öte yandan kamyonet içerisinde bulanan ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 378 puro, 10 bin 160 çakmak, 60 sigara tabakası, 80 paket sigara filtresi, 202 paket pipo tütününe de el konuldu.
Olayla ilgili Bülent K. gözaltına alındı.

Atatürk Caddesi, Arsuz, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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