Hatay'da Kamyonla Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Hatay
'ın Defne
ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Harbiye
Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Yayladağı
yolu üzerinde Refik Meç'in kullandığı motosiklete çarptı.
Devrilen motosikletin sürücüsü Meç, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polis
ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
Öte yandan, mahalle sakinleri daha öncede aynı noktada trafik kazalarının yaşandığı ve gerekli önlemlerin almadığını iddia ederek tepki gösterdi ve yolu bir süre trafiğe kapattı.
Yayladağı,Harbiye,Defne,Hatay
09 Aralık 2018 Pazar 18:58