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Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay'da Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat timlerinin yanı sıra Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan toplam 585 personelle, 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

12.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:47Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'da , Jandarma Özel Harekat timlerinin yanı sıra Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan toplam 585 personelle, 'Kapan-2 Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla; Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nca, 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen operasyonun kahramanca sürdürüldüğü kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat timlerinin yanı sıra Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor. Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda ele geçirilen 1 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edilerek, sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor. Terörle mücadele harekatının her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkımızın yoğun desteğiyle  kararlı şekilde devam edecektir."



Amanoslar, Jandarma, Komando, Hatay, Politika

Kaynak: DHA

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