Haberler» Güncel» Haber

Hatay'da kardeşler araçtan düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde topladıkları inciri satmaya götürürken araçtan düşen kardeşlerden biri öldü, ikisi yaralandı.

18.08.2019 22:16 Hatay'da kardeşler araçtan düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde topladıkları inciri satmaya götürürken araçtan düşen kardeşlerden biri öldü, ikisi yaralandı.
Hassa ilçesinden topladıkları incirleri Dörtyol ilçesine satmaya götürürken Sevinç (23), Ayşegül (12) ve Ülkü Çil (16) kardeşler, amcaları Ayhan Çil'in kullandığı 31 N 8818 plakalı hafif ticari araçtan düştü.
Yaralanan kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kardeşlerden Ayşegül Çil, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki kardeşin tedavileri sürüyor.
Hastane morgundan alınan Ayşegül Çil'in cenazesi, yakınları tarafından Dörtyol ilçesindeki Özerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İskenderun, Dörtyol, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:28   Hindistan'da aşırı yağışların bilançosu artıyor
22:28   Sivas'ta "4 Eylül Bilardo Şampiyonası" düzenlendi
22:28   Honduras'daki maçta çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybetti
22:27   DHA YURT BÜLTENİ-16
22:24   Pendik'te kavga: 2 yaralı
22:23   SEL SULARI ALTINDA KALAN ÇARŞININ ÜRÜNLERİ MİTİNG ALANINA SERİLDİ
22:22   Sel suları altında kalan çarşının ürünleri miting alanına serildi