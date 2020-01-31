Haberler » Güncel » Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu - Haber

Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

31.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:04Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu
'ın ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.
Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtınada sürüklendi.
Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu.
Fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklendiği belirtilen gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi.
Geminin kurtarılması için fırtına ve sağanağın dinmesinin beklendiği bildirildi.

Dörtyol, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 22:57:50