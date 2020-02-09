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Hatay'da kendini yakan adamın boşandığı eski eşi konuştu: Psikolojik sorunları vardı

Hatay'da kendini yakan Adem Yarıcı'nın boşandığı eski eşi Bahar Yarıcı, eski kocasının daha önce de bu tür intihar girişimlerinde bulunduğunu ve psikolojik sorunlarının olduğunu ifade etti.

09.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:52

'da kendini yakan Adem Yarıcı'nın eski eşi Bahar Yarıcı, şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandıklarını belirterek, "Eşimle daha önce kavgalarımız olmuştu ve bundan dolayı uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Arada gelir çocuklarını görürdü, evliyken de zaten arabanın ve motorun altına atlayarak intihar girişimlerinde bulundu. Son zamanlarda psikolojisi iyice bozulmuştu. Bu tür hareketlerinden dolayı çocuklarımı alarak kaçmak istedim ancak gidemedim" ifadelerini kullandı.

Adem Yarıcı'nın eski eşi Bahar Yarıcı

"PSİKOLOJİK SORUNLARI NEDENİYLE AYRILDIM"

Daha önce de kendini yakma girişiminde bulunduğundan dolayı eşini uyardığını belirten Yarıcı, "Bir defa teşebbüs etti ve ben çok kızdım yapmaması gerektiğini söyledim ama baktım ki psikolojik sorunları var ben de ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

DEVLETTEN YARDIM TALEP ETTİ

İki çocuğuyla ortada kalan Bahar Yarıcı, devlet yetkililerinden yardım istediğini belirtti.

ANNESİ İSE "PARASIZLIK" VURGUSU YAPMIŞTI

Adem Yarıcı'nın Antakya Saraykent'te oturan acılı annesi Ayşe Yarıcı, "Oğlum çocuklarını bıraktı gitti kendi kendini yaktı. Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı. Paraları yoktu, pulları yoktu, yiyecek ekmekleri yoktu. Boyacıydı iş bulamıyordu. 3 çocuğu var. Onlara da biz bakacağız. Babası gitti, ben bakacağım. Bizlere yetkililer yardım etsin" ifadelerini kullanmıştı.

Adem Yarıcı'nın annesi Ayşe Yarıcı

"ONA SİGARA PARASI VERDİM"

Ablası Yıldız Ergüder ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kardeşim iş bulamıyordu. En son ona 20 TL sigara parası verdim. Dedim; 'Kardeşim nereye gidiyorsun?' Cevap vermedi. Çayını içti çıktı. Sonradan duyduk ki kendini yakmış. Hastaneye yetiştiremedik. Yolda ambulansta kalp krizinden ölmüş, yetiştiremedik."

NE OLMUŞTU?

Cuma günü sabah saatlerinde Hatay Valiliği önünde yaşanan olayda, uzun süredir işsiz olduğunu dile getiren Adem Yarıcı, kendini ateşe verdi. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Güvenlik güçleri kendini yakan adama su verip yüzünü yıkadı. Bir süre sonra kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlikten bunaldığını belirtti. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Yarıcı, kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kendini yakan Adem YarıcıKendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı

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Hatay'da kendini yakan adamın boşandığı eski eşi konuştu: Psikolojik sorunları vardı

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (37)
İNSAN:Gariban olan parasız olan evladını düşünen sigara içmez. Cebinde sigarası olan kimse bana param yok demesin. Ablası 20 lira sigara parası vermiş. Çocukları aç olan sigara içmez
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1 1
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BOZOK:Senin işin olmuş ama sen adam olamamışsın!!
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BİR KUL:Ne yonetiliyoruz ama akaryakita dogalgaza vergilere ete sute zam gelir ne hikmetse enflasyon yukselmez. Ama kekikle nane ile ne hikmetse enflasyon duser. Yandas yesin gerisinin cani ciksin kimin umurunda. Bu garibanlar birgun hak yiyenin bogazinda kalir bu boyle biline.
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BEKİR:psikolojik sorun deyip hafife almayin.
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BURA AVRUPA MI...:genç nüfusun dünya sıralamasında en üstlerde olduğu bi ülkede (hele ki aşırı doğurgan göçmenler de cabası). . . 40 lı 50 li yaşlarda işsiz kalmış. . . biri nasıl iş bulup emekli olacağı 60 a kadar çalışıp evde çorba kaynatabilir. . . yav kamu bile personel alırken 35 yaş üzerinin başvurusunu bile kabul etmezken. . özel sektör, , piyasa genç işsiz kaynıyorken 40 lı 50 li yaşlarda bir işsizin gözünün yaşına bakar mı. .
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KILIÇ:ÇALIŞANA İŞ ÇOK ÇALIŞMAYANA BAHANE ÇOK.
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İNSAN:calisana is var ama yetmiyor kilic kardesim hayat pahali.
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WWWWWWWW:Bunla nankör insanlar bunlar var olan yönetimi karalamak için bu tip eylemleri yapıyorlar hükümetimiz her yerde garibanlara yardım ediyor köşe inkar etmesi her yerde iş var millet eleman bulamıyor bunlar maaş begenmiyrlar
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0 6
KILICA CEVAP:Anlaşılan İşin Var Keyfin Yerinde Kimsenin Ne Yaşadığını Bilmeden Yorum Yapma. Günah Alma.
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15 1
SULEYMAN:Hadi ordan adam alacagi yevmiyeyle gunluk ihtiyaçlari bile karşilamiyor ya kira elektirik su bunlar ne olacak keyfi geldi kendini yakmak buyuk bir olaydir hukumete buyuk bir isyandir dunyanin her biryerinde boyle ama burasi turkiye kimin umrunda bide iftira atip bilmem piskolojisi bozukmuş tum bunlar hukumeti aklama oyunlari
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21 2
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