Hatay'da kendini yakan adamın boşandığı eski eşi konuştu: Psikolojik sorunları vardı

Hatay 'da kendini yakan Adem Yarıcı'nın eski eşi Bahar Yarıcı, şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandıklarını belirterek, "Eşimle daha önce kavgalarımız olmuştu ve bundan dolayı uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Arada gelir çocuklarını görürdü, evliyken de zaten arabanın ve motorun altına atlayarak intihar girişimlerinde bulundu. Son zamanlarda psikolojisi iyice bozulmuştu. Bu tür hareketlerinden dolayı çocuklarımı alarak kaçmak istedim ancak gidemedim" ifadelerini kullandı.

Adem Yarıcı'nın eski eşi Bahar Yarıcı

"PSİKOLOJİK SORUNLARI NEDENİYLE AYRILDIM"

Daha önce de kendini yakma girişiminde bulunduğundan dolayı eşini uyardığını belirten Yarıcı, "Bir defa teşebbüs etti ve ben çok kızdım yapmaması gerektiğini söyledim ama baktım ki psikolojik sorunları var ben de ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

DEVLETTEN YARDIM TALEP ETTİ

İki çocuğuyla ortada kalan Bahar Yarıcı, devlet yetkililerinden yardım istediğini belirtti.

ANNESİ İSE "PARASIZLIK" VURGUSU YAPMIŞTI

Adem Yarıcı'nın Antakya Saraykent'te oturan acılı annesi Ayşe Yarıcı, "Oğlum çocuklarını bıraktı gitti kendi kendini yaktı. Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı. Paraları yoktu, pulları yoktu, yiyecek ekmekleri yoktu. Boyacıydı iş bulamıyordu. 3 çocuğu var. Onlara da biz bakacağız. Babası gitti, ben bakacağım. Bizlere yetkililer yardım etsin" ifadelerini kullanmıştı.

Adem Yarıcı'nın annesi Ayşe Yarıcı

"ONA SİGARA PARASI VERDİM"

Ablası Yıldız Ergüder ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kardeşim iş bulamıyordu. En son ona 20 TL sigara parası verdim. Dedim; 'Kardeşim nereye gidiyorsun?' Cevap vermedi. Çayını içti çıktı. Sonradan duyduk ki kendini yakmış. Hastaneye yetiştiremedik. Yolda ambulansta kalp krizinden ölmüş, yetiştiremedik."

NE OLMUŞTU?

Cuma günü sabah saatlerinde Hatay Valiliği önünde yaşanan olayda, uzun süredir işsiz olduğunu dile getiren Adem Yarıcı, kendini ateşe verdi. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Güvenlik güçleri kendini yakan adama su verip yüzünü yıkadı. Bir süre sonra kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlikten bunaldığını belirtti. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Yarıcı, kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.