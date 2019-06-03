Hatay
'da keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi
Hatay'ın Yayladağ ilçesinde volkanik Kel Dağı'nın 20 metre derinine yapılan dalış ile keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi. İskenderun
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Doğa ve Bilim Derneği Başkanı Prof.Dr. Cemal Turan
, mağarayı yüksek lisans öğrencisi Mahmut İğde
'nin bulduğunu ve onun üzerine çalışma başlattıklarını belirtti. Turan, iki yıldır projenin üzerinde çalıştıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu
öHatay Dalış Kulübü Başkanı Samet Uygur
ve Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Mahmut İğde ve Necdet Uygur, Servet Doğdu dan oluşan Proje ekibi mağaranın topoğrafik ve Biyolojik çeşitlilik yapısını ortaya çıkarmak için çalışmaktadırlar. Mağarayla ilgili bir makale yapıp uluslararası dergiye yollayarak mağaranın uluslararası anlamda tanınırlığını ve Bilimsel camiaya ve halka mal olması sağlamıştır.ö
BİLGETAŞ MAĞARASI ADI VERİLDİ
Prof Dr Cemal Turan, mağara ismini içerisindeki objeden aldığını ifade ederek, öProje ekibinin inceleme, ölçüm ve haritalandırma konularında yapılan çalışmalar sırasında mağara içerisinde dikik taşın, düşünen bilge bir insana benzeyen heykel nedeniyle, literatürlere de Bilge taş (Visdom Stone Cave) olarak ismi girdi. Bu mağaranın oluşumu hakkında da çalışmalarımız devam etmektedir. Bu sualtı mağaranın benzeri özelliği itibarı ile ne Türkiye
de nede Yabancı ülkelerde bulunmamaktadır. Bilge taş su altı mağarası bu özeliği bakımından dalış turizmini canlandırmak ve bölgesel turizme katkıda bulunmak için Hatay için büyük bir fırsattırö dedi.
Kaynak: DHA
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