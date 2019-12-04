Haberler » Güncel » Hatay'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi - Haber

Hatay'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi

Hatay'ın Dörtyol, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 34 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

04.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:08Hatay'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi
'ın , ve Reyhanlı ilçelerinde, Barış Harekatı'na katılan 34 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.
Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, kaymakamlıkta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gazilik unvanının çok kıymetli olduğunu söyledi.
Gazilerin vatanın bekası için üzerilerine düşen görevleri layıkıyla yaptıklarını ifade eden Bulacak, devlet olarak her zaman gazi ve yakınlarının yanında olduklarını kaydetti.
Dörtyol ilçesindeki törende 23 gaziye madalya ve berat belgeleri verildi.
Hassa
Hassa Kaymakamlığında düzenlenen törende, 6 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi takdim edildi.
Kaymakam Yusuf Turan, törende yaptığı konuşmada, gazilerin gösterdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu vurguladı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hassa Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Abdulkerim Polat da 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın mutluluğu yaşadıklarını kaydetti.
Kendilerini unutmayan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne şükranlarını dile getiren Polat, "Her şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti için. Biz seve seve canımızı vermeye her an hazırız. Bizler 60-65 yaşlarında değil, hala 15 yaşındayız. Vatanımız için bütün arkadaşlarımla birlikte canımızı vermek için hazır kuvvet bekliyoruz." dedi.
Reyhanlı ilçesinde de 3 gazi ve 2 gazi eşine madalya ve berat belgesi verildi.

Dörtyol, Kıbrıs, Hassa, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50 Ankara beyaz gelinliğini giydi - Haber
16:50 Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:49 Esenyurt'ta yeraltı kablolarında yanma - Haber
16:47 Dörtyol'da, Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi - Haber
16:45 ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan hayırlı olsun ziyareti - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Haber
15:49 Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:17 İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
10:50 Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadın: Ben neyle ilaç içeceğim?
4.12.2019 16:58:56