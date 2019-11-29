Haberler » Güncel » Hatay'da kış lastiği bilgilendirme toplantısı - Haber

Hatay'da kış lastiği bilgilendirme toplantısı

Hatay'da "Kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğ" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

29.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:40Hatay'da kış lastiği bilgilendirme toplantısı
'da "Kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğ" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Hatay Mesleki Eğitim Kursları (HATMEK) konferans salonundaki programda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimlerince, kış aylarında oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi ve buzlanma gibi seyahati olumsuz yönde etkileyecek doğal unsurlar hakkında bilgi verildi.
Kış lastiği kullanmanın öneminin anlatıldığı etkinlikte, kış lastiği bulunmayan sürücülerin yaşadığı zorluklar ve geçirdikleri kazalar olarak izletildi.
Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan şoför ve firma sahiplerinden oluşan katılımcılara, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.
Programın sonunda katılımcıların soruları cevaplandı.

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:46 Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı-2
12:46 Malezya'da "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" gösterisi
12:45 Hakkı Bulut'un kızının evine giren kişi hakim karşısında
12:45 Kars'ta PKK/KCK'dan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye getirildi
12:41 Drone tasarlayan Tüner'den Vali Akbıyık'a ziyaret
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
11:31 Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:24 Çalıştığı firmaya ait 250 bin lirayı çaldı! Kapkaç anı saniye saniye kamerada
10:17 İzmirli esnaftan 'Black Friday'e karşı 'Bereketli Cuma' kampanyası
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 12:47:55