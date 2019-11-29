Haberler » Güncel » Hatay'da kış lastiği bilgilendirme toplantısı - Haber

Hatay'da kış lastiği bilgilendirme toplantısı

Hatay'da "Kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğ" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

29.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:24
'da "Kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğ" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Hatay Mesleki Eğitim Kursları (HATMEK) konferans salonundaki programda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimlerince, kış aylarında oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi ve buzlanma gibi seyahati olumsuz yönde etkileyecek doğal unsurlar hakkında bilgi verildi.
Kış lastiği kullanmanın öneminin anlatıldığı etkinlikte, kış lastiği bulunmayan sürücülerin yaşadığı zorluklar ve geçirdikleri kazalar olarak izletildi.
Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan şoför ve firma sahiplerinden oluşan katılımcılara, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.
Programın sonunda katılımcıların soruları cevaplandı.
Hatay'da kış lastiği bilgilendirme toplantısı

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 "Efsane Cuma"ya özel kampanyalar için vatandaşlar AVM'lere koştu
12:12 Pursaklar'da genç sporcuların başarısı
12:12 Amazon.com.tr'den "Beklenen Cuma"ya özel fırsatlar
12:06 Çanakkale'de 98 mülteci yakalandı
12:06 Genel Başkan Yalçın, Başkan Gültak'a projelerini anlattı
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:54 Meteoroloji'nin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
09:37 Uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştüler
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:13:47