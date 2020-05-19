Hatay'da kısıtlama öncesi tarihi çarşı hareketlendi

Hatay'da kısıtlama öncesi tarihi çarşı hareketlendiHATAY'da, bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında arife gününden başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, tarihi Uzun Çarşı'da yoğunluk oluşturdu.

Hatay'da kısıtlama öncesi tarihi çarşı hareketlendi
19.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:16
Hatay'da kısıtlama öncesi tarihi çarşı hareketlendi
HATAY'da, bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında arife gününden başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, tarihi Uzun Çarşı'da yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaçlarını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, kısıtlama yaklaşırken hazırlıklarını tamamlamak için Antakya Uzun Çarşı'ya akın etti. Salgına karşı ilan edilen pandemi sonrası işleri düşen ve yer yer kepenk kapatmak zorunda kalan Uzun Çarşı esnafı, bayrama sayılı günler kala hareketlenmeyle iş yapmaya başladı. Vatandaşların büyük ölçüde kısıtlamaya uymasıyla birlikte düşen satışlar, bayramın yaklaşması ile birlikte artış gösterince esnafın yüzü güldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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