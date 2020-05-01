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Hatay'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Hatay'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakimHATAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.

01.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:23
Hatay'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
HATAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kent için ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Hatay'da sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar boş kaldı. Kentte her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinin başlangıç noktası olan Antakya'ya bağlı Sümerler Mahallesi ile mitingin düzenlendiği Uğur Mumcu Caddesi'nde görevliler dışında çıkması gereken az sayıdaki vatandaş olduğu görüldü.
Polis ekipleri, şehrin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor. Hatay’da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatay, Güncel, Haber

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