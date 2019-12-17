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Hatay'da komşusuyla tartışan kişinin darbedildiği iddiası

Hatay'ın Erzin ilçesinde, komşusuyla tartışan kişinin darbedildiği ileri sürüldü.

17.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:38Hatay'da komşusuyla tartışan kişinin darbedildiği iddiası
'ın ilçesinde, komşusuyla tartışan kişinin darbedildiği ileri sürüldü.
Kızlarçayı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Ahmet B. ile komşusu Mustafa K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada başına sert bir cisimle darbe alan Ahmet B. yaralandı.
Çocukları tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet B. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Ahmet B, kendisini yaraladığını öne sürdüğü komşusu Mustafa K. hakkında Erzin Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Erzin, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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