Hatay'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 6 yaralı

Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Muhammet Nur Aytaç yönetimindeki 44 AAH 488 plakalı otomobil, Yayladağ-Antakya kara yolu Kulaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki duvara ve tabelaya çarpan araçtan sürücü yara almadan kurtuldu, otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi ise hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.