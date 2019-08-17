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Hatay'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 6 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

17.08.2019 16:19
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 6 yaralı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Muhammet Nur Aytaç yönetimindeki 44 AAH 488 plakalı otomobil, Yayladağ-Antakya kara yolu Kulaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki duvara ve tabelaya çarpan araçtan sürücü yara almadan kurtuldu, otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi ise hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 6 yaralı

Yayladağı, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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