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Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralıHatay'da kontrolden çıkıp, park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Akarca, yaralandı.

07.09.2019 06:11
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
Hatay'da kontrolden çıkıp, park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Akarca, yaralandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Akarca idaresindeki 06 BY 0058 plakalı otomobil, gece başlayan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, park halindeki 2 otomobil ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait hal otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Akarca yaralanırken, araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Yaralı sürücü. ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Akarca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Akarca, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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