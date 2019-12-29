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Hatay'da köpeğin zehirlenerek öldürülmesine soruşturma

Hatay'ın Hassa ilçesi Aşağı Karafakıllı Mahallesi'nde önceki hafta meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüyle ortaya çıkan zehirlenen çoban köpeğin ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

29.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:55 Hatay'da köpeğin zehirlenerek öldürülmesine soruşturma
'ın ilçesi Aşağı Karafakıllı Mahallesi'nde önceki hafta meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüyle ortaya çıkan zehirlenen çoban köpeğin ölümü hakkında soruşturma başlatıldı. Görüntülere hayvanseverler de büyük tepki gösterdi.

Hassa Kaymakamlığı yaklaşık iki hafta önce meydana gelen ancak bugün sosyal medyada yayınlanan görüntüyle ortaya çıkan çoban köpeğinin ölümü hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Başta Twitter olmak üzere bazı sosyal medya hesaplarında zehirlenme emaresi gösteren bir çoban köpeğinin bir çukura titreyerek düştüğünü ve bir şahsın ise köpeğin başında beklediğini gösteren görüntünün Hassa ilçesi ilgili güvenlik ve asayiş birimlerince farkedilmesi ihbar kabul edilerek ivedi olarak gerekli tahkikata başlanılmıştır. Görüntüde yer alan şahıs bir saat içerisinde tespit edilmiş ve ikamet ettiği mahalleye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ulaşmıştır. Adli makamların talimatıyla görüntülerde yer alan aynı zamanda köpeğin sahibi olan çoban A.B. ve görüntüyü kayda alan akrabası A.B. isimli şahısların ifadeleri alınarak adli soruşturma işlemine vakit kaybedilmden başlanmıştır. Söz konusu görüntüde yer alan yaşanan üzücü olaya ilişkin Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç devam etmektedir" denildi.

Hayvanseverlerden tepki

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Başkanı E. Yasin Yılmaz, yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki görüntünün, 2019 yılının en dehşet görüntüsü olduğunu ifade etti. Kendilerine de gönderilen bir köpeğin zehirlendiği ve çukura atıldığını gördüklerinde şok geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Görüntüleri izledikten sonra yapmış olduğumuz araştırmalarda, Abidin B'ye ait olduğunu öğrendik. Görüntüyü defalarca izledik ve dikkatimizi köpeğin yanında bulunan şahsın elindeki şırınga çekti. Görüntüleri 3 kat yavaşlattığımızda şırınga bariz bir şekilde belli oluyor ve bunun üzerine bizlerde savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Suçluların biran önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Yılmaz, "2019 yılında birçok vahşet görüntüsü gördük ama bu görüntü kadar bizleri üzen yaralayan bir görüntü olmadı. 2019 bu kötü görüntü ile kapatmanın acısı içindeyiz" ifadesini kullandı. - HATAY

Hassa, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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