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Hatay'da korkuluk demirine saplanan kedi kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanda korkuluk demirine saplanan kedi kurtarılarak tedavi altına alındı.

15.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:54
Hatay'da korkuluk demirine saplanan kedi kurtarıldı
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanda korkuluk demirine saplanan kedi kurtarılarak tedavi altına alındı.
Dumlupınar Mahallesi'nde bir binanın demir korkuluklarına kedinin saplandığını görenler durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile İskenderun Belediyesi ekipleri kediyi saplandığı demirden kurtardı.
Veteriner hekimlerce ilk tedavisi olay yerinde yapılan kedi daha sonra barınağa götürüldü.
Kedinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Dumlupınar, İskenderun, Hatay, Güncel
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